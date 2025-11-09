Ausblick: Shiseido informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shiseido lädt am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,001 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Shiseido noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 5,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,52 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,44 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,143 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,180 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 6,44 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at