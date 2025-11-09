ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Shiseido Aktie

WKN: 854002 / ISIN: JP3351600006

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Shiseido legt Quartalsergebnis vor

Shiseido präsentiert am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen, dass Shiseido für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,159 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,85 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 5,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 225,75 Milliarden JPY gegenüber 214,22 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 20,78 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -27,060 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 958,65 Milliarden JPY, gegenüber 990,59 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Shiseido Co. Ltd. 13,13 -8,79% Shiseido Co. Ltd.

