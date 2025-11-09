Shiseido Aktie
WKN: 854002 / ISIN: JP3351600006
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Shiseido legt Quartalsergebnis vor
Shiseido präsentiert am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten schätzen, dass Shiseido für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,159 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,85 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 5,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 225,75 Milliarden JPY gegenüber 214,22 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 20,78 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -27,060 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 958,65 Milliarden JPY, gegenüber 990,59 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shiseido Co. Ltd.mehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Shiseido legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Shiseido informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Shiseido präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Shiseido stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Shiseido öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Shiseido Co. Ltd.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Shiseido Co. Ltd.
|13,13
|-8,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.