Ausblick: Shizuoka Financial Group, zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Shizuoka Financial Group, wird am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 43,48 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 25,21 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 25,44 Prozent auf 56,70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 157,57 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 136,37 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 200,67 Milliarden JPY, gegenüber 335,15 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
