Shoppers Stop Aktie

Shoppers Stop für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H5NH / ISIN: INE498B01024

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Shoppers Stop präsentiert Quartalsergebnisse

Shoppers Stop stellt am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -2,000 INR gegenüber 0,180 INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 10,78 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 1,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,64 Milliarden INR in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -2,975 INR je Aktie, gegenüber 0,990 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 49,02 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 46,28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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