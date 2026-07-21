Ausblick: Shoppers Stop legt Quartalsergebnis vor

Shoppers Stop stellt am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -1,200 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Shoppers Stop noch -1,430 INR je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 11,68 Milliarden INR gegenüber 11,61 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,52 INR, während im vorherigen Jahr noch -3,280 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 53,58 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 50,43 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at