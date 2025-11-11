ShotSpotter Aktie
WKN DE: A2DSDS / ISIN: US82536T1079
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: ShotSpotter stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ShotSpotter wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,058 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 28,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 6,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 26,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,383 USD, gegenüber -0,720 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 111,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 102,0 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
