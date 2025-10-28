Ausblick: Siam Cement PCL legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Siam Cement PCL wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,125 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,600 THB je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,24 Prozent auf 131,07 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 128,20 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,43 THB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,28 THB je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 517,94 Milliarden THB, gegenüber 511,17 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at