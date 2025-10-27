Ausblick: SICC A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SICC A wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,030 CNY. Das entspräche einer Verringerung von 70,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,100 CNY erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 30,52 Prozent auf 481,6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte SICC A noch 369,0 Millionen CNY umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,125 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,420 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 1,91 Milliarden CNY, gegenüber 1,76 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at