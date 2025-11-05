Ausblick: Sight Sciences gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sight Sciences veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,253 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,00 Prozent verringert. Damals waren -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sight Sciences in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 17,7 Millionen USD im Vergleich zu 20,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,958 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,030 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 74,0 Millionen USD, gegenüber 79,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at