Ausblick: Sigma Lithium informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sigma Lithium lädt am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,067 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,310 CAD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 43,6 Millionen USD für Sigma Lithium, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 59,9 Millionen CAD erzielt wurde.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,138 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,630 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 151,9 Millionen USD, gegenüber 208,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at