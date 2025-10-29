Ausblick: Silicon Motion Technology stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Silicon Motion Technology wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,831 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,620 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 4,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 223,1 Millionen USD gegenüber 213,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,46 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 844,0 Millionen USD, gegenüber 802,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at