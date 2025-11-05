SilverSun Technologies Aktie
WKN DE: A40D1M / ISIN: US82846H4056
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: SilverSun Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SilverSun Technologies äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,125 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 20543,57 Prozent auf 2,71 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte SilverSun Technologies noch 13,2 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,333 USD, gegenüber -0,110 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 7,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 56,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
