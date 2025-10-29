Ausblick: SiriusXM zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SiriusXM veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,786 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SiriusXM -8,740 USD je Aktie verloren.

SiriusXM soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,14 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,78 USD, gegenüber -6,140 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 8,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,70 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at