SiteOne Landscape Supply Aktie
WKN DE: A2AJXA / ISIN: US82982L1035
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: SiteOne Landscape Supply zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SiteOne Landscape Supply veröffentlicht am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD gegenüber 0,970 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,26 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 4,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SiteOne Landscape Supply einen Umsatz von 1,21 Milliarden USD eingefahren.
Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,67 USD je Aktie, gegenüber 2,71 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 4,72 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
