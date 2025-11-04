SiTime Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PUK4 / ISIN: US82982T1060
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: SiTime vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
SiTime wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,710 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SiTime -0,830 USD je Aktie erwirtschaftet.
SiTime soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,21 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -4,050 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 290,4 Millionen USD, gegenüber 202,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SiTime Corporation Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: SiTime vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: SiTime vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: SiTime öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: SiTime zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: SiTime gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu SiTime Corporation Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|SiTime Corporation Registered Shs
|288,24
|-0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.