SiTime Corporation Registered Shs Aktie

SiTime Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PUK4 / ISIN: US82982T1060

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: SiTime vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SiTime wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,710 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SiTime -0,830 USD je Aktie erwirtschaftet.

SiTime soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,21 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -4,050 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 290,4 Millionen USD, gegenüber 202,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

