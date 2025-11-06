Six Flags Entertainment Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QGV5 / ISIN: US83001C1080
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: Six Flags Entertainment stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Six Flags Entertainment wird am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,15 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,10 USD je Aktie erzielt worden.
Six Flags Entertainment soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,001 USD aus. Im Vorjahr waren -3,220 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 3,12 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
