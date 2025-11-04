Ausblick: SK Biopharmaceuticals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SK Biopharmaceuticals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 342,46 KRW je Aktie gegenüber 123,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 179,44 Milliarden KRW – das wäre ein Zuwachs von 31,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 136,60 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1609,41 KRW je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3074,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 693,62 Milliarden KRW, gegenüber 547,60 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum, aus.

