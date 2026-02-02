SK Bioscience Aktie

WKN DE: A2QQ86 / ISIN: KR7302440003

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: SK Bioscience legt Quartalsergebnis vor

SK Bioscience wird am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -688,960 KRW aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 761,20 Prozent verringert. Damals waren -80,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 18,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 156,85 Milliarden KRW. Dementsprechend geht der Experte bei SK Bioscience für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 186,00 Milliarden KRW aus.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -529,402 KRW, gegenüber -698,000 KRW je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 639,88 Milliarden KRW im Vergleich zu 267,55 Milliarden KRW im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

