Ausblick: SK ie technology präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SK ie technology wird am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -583,809 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -506,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 66,27 Prozent auf 84,40 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte SK ie technology noch 50,76 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1860,922 KRW, gegenüber -3460,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 316,58 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 217,86 Milliarden KRW generiert wurden.

Redaktion finanzen.at