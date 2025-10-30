Ausblick: SK Innovation stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SK Innovation äußert sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass SK Innovation für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1268,495 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6391,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 19.264,86 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren noch 17.657,05 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -9191,037 KRW, während im vorherigen Jahr noch -21541,000 KRW erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 78.794,50 Milliarden KRW umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 74.716,97 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at