Skanska Aktie
WKN: 863784 / ISIN: SE0000113250
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Skanska präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Skanska lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,85 SEK. Im Vorjahresquartal waren 2,56 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Skanska soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43,44 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,35 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 15,39 SEK je Aktie, gegenüber 13,51 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 181,87 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 176,48 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Skanskamehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Skanska präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Skanska legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
17.07.25
|Ausblick: Skanska präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.07.25
|Erste Schätzungen: Skanska präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Skanska mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Skanskamehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Skanska
|23,43
|-0,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.