Skanska Aktie

WKN: 863784 / ISIN: SE0000113250

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Skanska präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Skanska lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,85 SEK. Im Vorjahresquartal waren 2,56 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Skanska soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43,44 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,35 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 15,39 SEK je Aktie, gegenüber 13,51 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 181,87 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 176,48 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

