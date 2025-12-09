Skillsoft Aktie
WKN DE: A3EUNX / ISIN: US83066P3091
|
09.12.2025 07:01:06
Ausblick: Skillsoft zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Skillsoft präsentiert in der am 10.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 1,26 USD je Aktie gegenüber -2,860 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 132,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 137,2 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,48 USD im Vergleich zu -14,870 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 516,0 Millionen USD, gegenüber 531,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Skillsoft Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Skillsoft zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.09.25
|Ausblick: Skillsoft legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Skillsoft Corp Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Skillsoft Corp Registered Shs
|6,10
|0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.