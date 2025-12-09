Ausblick: Skillsoft zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Skillsoft präsentiert in der am 10.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 1,26 USD je Aktie gegenüber -2,860 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 132,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 137,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 3,48 USD im Vergleich zu -14,870 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 516,0 Millionen USD, gegenüber 531,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at