WKN DE: A3EGP6 / ISIN: US83067L2088

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Skillz A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Skillz A wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -1,100 USD. Das entspräche einem Gewinn von 8,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,200 USD erwirtschaftet wurden.

Skillz A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,583 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,700 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 109,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 95,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

