SKSHU Paint Aktie
WKN DE: A2DSJP / ISIN: CNE1000027D7
|
17.10.2025 07:01:06
Ausblick: SKSHU Paint vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
SKSHU Paint wird am 18.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,375 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 CNY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 6,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,55 Milliarden CNY gegenüber 3,35 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,22 CNY, gegenüber 0,450 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 13,03 Milliarden CNY im Vergleich zu 12,01 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.
