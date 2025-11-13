Sky Gold Aktie

WKN DE: A40ABZ / ISIN: INE01IU01018

<
13.11.2025 07:01:06

Ausblick: Sky Gold zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sky Gold stellt am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 3,60 INR aus. Im letzten Jahr hatte Sky Gold einen Gewinn von 3,46 INR je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 73,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,69 Milliarden INR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 13,34 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,45 INR, gegenüber 9,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 54,59 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 35,48 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

