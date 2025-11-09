Ausblick: Skye Bioscience legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Skye Bioscience wird am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,314 USD. Das entspräche einem Verlust von 214,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,100 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,408 USD, gegenüber -0,730 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at