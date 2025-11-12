SKYLARK Aktie
WKN DE: A12B3Z / ISIN: JP3396210001
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: SKYLARK legt Quartalsergebnis vor
SKYLARK lässt sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SKYLARK die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 20,22 JPY gegenüber 18,30 JPY im Vorjahresquartal.
SKYLARK soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 117,75 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 71,31 JPY je Aktie, gegenüber 61,38 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 453,60 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 401,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
