Erste Schätzungen: SKYLARK stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SKYLARK wird sich voraussichtlich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass SKYLARK im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20,22 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 18,30 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,04 Prozent auf 117,75 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte SKYLARK noch 103,25 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 71,31 JPY, gegenüber 61,38 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 453,60 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 401,13 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at