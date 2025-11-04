SkyWater Technology Aktie
Ausblick: SkyWater Technology präsentiert Quartalsergebnisse
SkyWater Technology wird am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,172 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 135,5 Millionen USD – ein Plus von 44,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SkyWater Technology 93,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,464 USD, gegenüber -0,140 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 417,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 342,3 Millionen USD generiert wurden.
