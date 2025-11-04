Ausblick: Slide Insurance verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Slide Insurance lädt am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

5 Analysten schätzen, dass Slide Insurance für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,534 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 448,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 124,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,56 USD, gegenüber 1,61 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,39 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 846,1 Millionen USD generiert worden waren.

