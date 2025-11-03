Smartcraft ASA Aktie

Smartcraft ASA

WKN DE: A3CSFU / ISIN: NO0011008971

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Smartcraft ASA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Smartcraft ASA öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,184 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 41,54 Prozent erhöht. Damals waren 0,130 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 140,1 Millionen NOK aus – eine Steigerung von 6,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Smartcraft ASA einen Umsatz von 131,9 Millionen NOK eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,656 NOK, gegenüber 0,630 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 568,7 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 510,8 Millionen NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

