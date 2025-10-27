SMS Aktie

WKN DE: A0QZNP / ISIN: JP3162350007

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: SMS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SMS äußert sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 5,49 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 6,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,42 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei SMS für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,68 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 87,50 JPY, gegenüber 70,96 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 66,89 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 60,95 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

