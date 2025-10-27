SMS Aktie
WKN DE: A0QZNP / ISIN: JP3162350007
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: SMS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SMS äußert sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 5,49 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 6,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,42 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei SMS für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,68 Milliarden JPY aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 87,50 JPY, gegenüber 70,96 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 66,89 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 60,95 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SMS CO LTDmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: SMS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: SMS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: SMS präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.25
|Erste Schätzungen: SMS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu SMS CO LTDmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|SMS CO LTD
|1 501,50
|-4,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.