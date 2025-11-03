Ausblick: SNDL gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SNDL wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,001 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SNDL noch -0,050 USD je Aktie verloren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 243,0 Millionen CAD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 173,7 Millionen USD erzielt wurde.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,032 CAD, wohingegen im Vorjahr noch -0,260 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 950,2 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 671,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at