SNDL Aktie
WKN DE: A3DQXY / ISIN: CA83307B1013
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: SNDL gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SNDL wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,001 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SNDL noch -0,050 USD je Aktie verloren.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 243,0 Millionen CAD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 173,7 Millionen USD erzielt wurde.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,032 CAD, wohingegen im Vorjahr noch -0,260 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 950,2 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 671,9 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SNDL Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: SNDL gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: SNDL informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: SNDL stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: SNDL präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu SNDL Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|SNDL Inc Registered Shs
|1,86
|0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.