SNDL Aktie
WKN DE: A3DQXY / ISIN: CA83307B1013
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: SNDL legt Quartalsergebnis vor
SNDL wird am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,045 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 210,3 Millionen CAD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 142,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,060 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 971,3 Millionen CAD, gegenüber 677,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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