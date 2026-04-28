Ausblick: SNDL legt Quartalsergebnis vor

SNDL wird am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,045 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 210,3 Millionen CAD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 142,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,060 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 971,3 Millionen CAD, gegenüber 677,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at