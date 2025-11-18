Ausblick: Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs wird am 19.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,649 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,470 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,17 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs 1,09 Milliarden USD umsetzen können.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,29 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,51 Milliarden USD, gegenüber 4,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at