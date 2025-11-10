Ausblick: SoftBank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SoftBank wird sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,554 USD je Aktie gegenüber 2,69 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 11,85 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,61 Milliarden USD aus.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,97 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,56 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 50,68 Milliarden USD, gegenüber 47,52 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

