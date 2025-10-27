SoftBank Aktie
Erste Schätzungen: SoftBank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SoftBank wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,554 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll SoftBank 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,57 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SoftBank 11,85 Milliarden USD umsetzen können.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,93 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,56 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 51,01 Milliarden USD, gegenüber 47,52 Milliarden USD im Vorjahr.
