SoftBank Aktie

SoftBank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JSPB / ISIN: US83404D1090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: SoftBank stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SoftBank wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,554 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll SoftBank 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,57 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SoftBank 11,85 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,93 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,56 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 51,01 Milliarden USD, gegenüber 47,52 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SoftBank Corp. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Shmehr Nachrichten

Analysen zu SoftBank Corp. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Shmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SoftBank Corp. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh 75,50 2,72% SoftBank Corp. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen