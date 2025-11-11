Software Acquisition Grou a Aktie

WKN DE: A2QFQU / ISIN: US23130Q1076

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Software Acquisition Group A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Software Acquisition Group A wird am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Software Acquisition Group A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,028 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,060 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Software Acquisition Group A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 16,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 30,48 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,023 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,240 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 68,6 Millionen USD, gegenüber 51,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

