Erste Schätzungen: Software Acquisition Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Software Acquisition Group A wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,028 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Software Acquisition Group A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 16,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 30,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Software Acquisition Group A 12,6 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,023 USD, gegenüber -0,240 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 68,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 51,1 Millionen USD generiert wurden.

