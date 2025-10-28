Software Acquisition Grou a Aktie
WKN DE: A2QFQU / ISIN: US23130Q1076
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Software Acquisition Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Software Acquisition Group A wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,028 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll Software Acquisition Group A 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 16,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 30,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Software Acquisition Group A 12,6 Millionen USD umsetzen können.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,023 USD, gegenüber -0,240 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 68,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 51,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
