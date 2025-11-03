Solar Capital Aktie

Solar Capital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RGYK / ISIN: US83413U1007

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Solar Capital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Solar Capital lädt am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,412 USD gegenüber 0,400 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Solar Capital mit einem Umsatz von insgesamt 56,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,53 Prozent verringert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD, gegenüber 1,76 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 218,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 230,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

