Ausblick: Soleno Therapeutics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Soleno Therapeutics stellt am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,058 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Soleno Therapeutics noch ein Verlust pro Aktie von -1,830 USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 48,1 Millionen USD für Soleno Therapeutics, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,666 USD, wohingegen im Vorjahr noch -4,380 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 143,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,0 Millionen USD waren.
