Solid Powe a Aktie

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WKN DE: A3C859 / ISIN: US83422N1054

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Solid Power A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Solid Power A veröffentlicht am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,115 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 17,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,140 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 69,74 Prozent auf 1,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,400 USD aus. Im Vorjahr waren -0,510 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 5,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 21,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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