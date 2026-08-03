Solid Powe a Aktie
WKN DE: A3C859 / ISIN: US83422N1054
|
03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Solid Power A legt Quartalsergebnis vor
Solid Power A lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,120 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Solid Power A noch ein Verlust pro Aktie von -0,140 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 79,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Solid Power A einen Umsatz von 7,5 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,435 USD, gegenüber -0,510 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 7,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Solid Power Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Solid Power A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Solid Power A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.02.26
|Ausblick: Solid Power A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)