Ausblick: Solid Power A legt Quartalsergebnis vor

Solid Power A lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,120 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Solid Power A noch ein Verlust pro Aktie von -0,140 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 79,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Solid Power A einen Umsatz von 7,5 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,435 USD, gegenüber -0,510 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 7,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at