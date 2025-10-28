Solteq Aktie

WKN: 928282 / ISIN: FI0009007991

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Solteq mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Solteq wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,002 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Solteq einen Verlust von -0,030 EUR je Aktie eingefahren.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 11,4 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,7 Millionen EUR aus.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,019 EUR, gegenüber -0,060 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 47,2 Millionen EUR im Vergleich zu 50,9 Millionen EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

