Ausblick: SONY verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SONY gibt am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,330 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,12 Prozent auf 20,27 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD, gegenüber 1,24 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 81,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 84,99 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at