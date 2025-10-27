Erste Schätzungen: SONY legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SONY präsentiert voraussichtlich am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,330 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SONY noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 USD in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 20,29 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,47 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,24 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 81,38 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 84,99 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at