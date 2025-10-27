SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh Aktie
WKN: 853688 / ISIN: US8356993076
|
27.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: SONY legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SONY präsentiert voraussichtlich am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,330 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SONY noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 USD in den Büchern gestanden.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 20,29 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,47 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,24 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 81,38 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 84,99 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Shmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: SONY legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: SONY legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: SONY legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.25
|Ausblick: SONY stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.04.25
|Erste Schätzungen: SONY legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Shmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|SONY CORPShs American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
|23,80
|-3,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.