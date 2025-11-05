Source Energy Services Aktie

WKN DE: A2QQHD / ISIN: CA83615X4075

<
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Source Energy Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Source Energy Services wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,205 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,750 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Source Energy Services 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 124,8 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 31,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Source Energy Services 183,1 Millionen CAD umsetzen können.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,62 CAD, gegenüber 0,700 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 685,0 Millionen CAD im Vergleich zu 674,0 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

