Ausblick: South Bow stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

South Bow lädt am 13.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,384 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei South Bow noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 CAD in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 522,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 533,7 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,65 USD im Vergleich zu 1,52 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 1,98 Milliarden USD, gegenüber 2,12 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at