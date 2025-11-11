Ausblick: Southland gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Southland wird am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Southland im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,193 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,140 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Southland 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 241,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 39,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Southland 173,3 Millionen USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,628 USD je Aktie, gegenüber -2,190 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 938,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 980,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at