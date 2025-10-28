Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert. Aktie
Ausblick: Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert lässt sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,60 NOK. Das entspräche einer Verringerung von 28,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 6,42 NOK erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,25 Milliarden NOK – ein Minus von 44,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sparebanken Midt-NorgePrimary Capital Cert 4,06 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 18,31 NOK, gegenüber 20,10 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 8,99 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,16 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.
